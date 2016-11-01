美国数据：9月小型企业贷款指数下滑，逾期还款比例上扬--PayNet

路透11月1日 - 周二公布的数据显示，9月美国小型企业贷款下滑，而企业逾期偿还贷款百分比升至近四年最高。

9月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数跌至128.9，8月下修后为132.8。与上年同期相比，为连续第四个月下滑，指数跌至1月以来低位。

PayNet数据显示，企业偿还既有贷款亦出现问题。9月逾期30天以上贷款比例升至1.64%，为连续第六个月上升，且为2012年12月以来最高。

指数走势通常与未来一两季国内生产总值(GDP)变化相符。上周公布的数据显示，美国第三季经济增速升至2.9%，但经济分析师警告料将再度放缓。

小型企业贷款为经济成长的关键指标之一，因小型企业为劳动市场聘雇主力，从而带动经济成长。

PayNet从超过325家美国银行业者蒐集贷款发放及违约的即时数据。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)