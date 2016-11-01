台湾股市：金管会研议扩大当冲交易标的等措施，期以活络台股成交量能

路透台北11月1日 - 针对台湾股市成交动能不济，台湾金管会周二称，已研议推动提供多元化ETF商品、扩大当日冲销交易标的范围至所有可借券标的等相关措施，期以活络台股量能。

金管会新闻稿并指出，将朝提供多元化ETF商品、提升市场流动性及持续推广台股等三大方向，研议推动相关措施以活络台股量能。

其中市场较为关注提升市场流动性方面的研议，扩大当日冲销交易标的范围至所有可借券标的以及检讨保险业风险资本额制度，松绑投资限制，让寿险业投资台股及ETF有更大弹性空间等。

至于提供多元化ETF商品及推广台股方面则大致一如市场预期，包括鼓励投(期)信公司发行多元化ETF商品、推动优质台商及外国公司挂牌及鼓励国内上市柜公司办理业绩发表会等。

据金管会统计，台股集中市场今年至10月底日均量为792.60亿台币，虽较去年同期943.22亿元减少15.97%，但减少情形较亚股其他市场较为和缓，同期香港、上海及深圳等股市日均量则分别萎缩40.68%、66.17%及34.57%。