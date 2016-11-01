台湾股市：金管会研议扩大当冲交易标的等措施，期以活络台股成交量能

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 针对台湾股市成交动能不济，台湾金管会周二称，已研议推动提供多元化ETF商品、扩大当日冲销交易标的范围至所有可借券标的等相关措施，期以活络台股量能。
金管会新闻稿并指出，将朝提供多元化ETF商品、提升市场流动性及持续推广台股等三大方向，研议推动相关措施以活络台股量能。
其中市场较为关注提升市场流动性方面的研议，扩大当日冲销交易标的范围至所有可借券标的以及检讨保险业风险资本额制度，松绑投资限制，让寿险业投资台股及ETF有更大弹性空间等。
至于提供多元化ETF商品及推广台股方面则大致一如市场预期，包括鼓励投(期)信公司发行多元化ETF商品、推动优质台商及外国公司挂牌及鼓励国内上市柜公司办理业绩发表会等。
据金管会统计，台股集中市场今年至10月底日均量为792.60亿台币，虽较去年同期943.22亿元减少15.97%，但减少情形较亚股其他市场较为和缓，同期香港、上海及深圳等股市日均量则分别萎缩40.68%、66.17%及34.57%。
台湾股市周二连两日小跌作收，盘中呈现低量震荡走势。分析师指出，因美国总统大选进入最后一周，投资人审慎应对，使得交易量跌落500亿台币以下。 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。