台湾资管：劳动基金运用局称明年委托海外投资将达60亿美元

路透台北11月1日 - 管理近3兆台币的台湾劳动基金运用局周二表示，2017年将办理〞全球公司治理(ESG)混合指数被动股票型〞及〞绝对报酬型债券〞国外委托经营选任作业，委任金额分别达24亿美元及36亿美元。

劳动基金运用局指出，2017年将持续布局海外投资，扩大办理国外委托经营。选任公告将于今年底对外公告，并于明年上半年前遴选完毕。

劳动基金运用局称，本次办理国外权益证券委任，首度将社会责任投资的范畴扩大至海外股票投资，所投资之标的除了将环境、社会及公司治理三大要素纳入主要筛选因素之外，并排除相关邪恶产业(如菸酒、军火、赌博及色情产业等) 以及在环境、顾客、人权、劳工权利、供应商及公司治理方面等有重大争议的公司。

为了优化投资组合的报酬，劳动基金运用局表示，在全球股票市场波动度提高的环境下，采用了包含〞高品质〞、〞低波动〞及〞增强价值〞策略性指数的〞混合指数〞，可望提升投资组合绩效，并具下档风险保护，期能兼顾社会责任与投资报酬。