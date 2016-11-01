台湾资管：劳动基金运用局称明年委托海外投资将达60亿美元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 管理近3兆台币的台湾劳动基金运用局周二表示，2017年将办理〞全球公司治理(ESG)混合指数被动股票型〞及〞绝对报酬型债券〞国外委托经营选任作业，委任金额分别达24亿美元及36亿美元。
劳动基金运用局指出，2017年将持续布局海外投资，扩大办理国外委托经营。选任公告将于今年底对外公告，并于明年上半年前遴选完毕。
劳动基金运用局称，本次办理国外权益证券委任，首度将社会责任投资的范畴扩大至海外股票投资，所投资之标的除了将环境、社会及公司治理三大要素纳入主要筛选因素之外，并排除相关邪恶产业(如菸酒、军火、赌博及色情产业等) 以及在环境、顾客、人权、劳工权利、供应商及公司治理方面等有重大争议的公司。
为了优化投资组合的报酬，劳动基金运用局表示，在全球股票市场波动度提高的环境下，采用了包含〞高品质〞、〞低波动〞及〞增强价值〞策略性指数的〞混合指数〞，可望提升投资组合绩效，并具下档风险保护，期能兼顾社会责任与投资报酬。
此外，劳动基金运用局表示，固定收益证券仍为全球主要退休金资产配置中重要一环，故在固定收益投资范畴中规划〞绝对报酬型债券〞委任计画，将采绝对报酬指标型态，期许经理人透过积极主动的管理与灵活弹性操作策略来提升报酬，同时在面对未来升息机率提高的环境，经理人可以有效控制下档风险。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。