中国新债：山西下周二将发行123.39亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月1日 - 中国山西省财政厅周二公告，将于下周二(11月8日)招标发行总额1 23.3897亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债含三、五、七、10年四个期限，专项 债为三年、七年品种。 上述一般债和专项债分别为该省今年第四批和第三批，均全部为置换债券。东方金诚国 际信用评估有限公司对债券评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 22.754 11月8日上午9:50-10:30 11月9日 五年 7.8648 七年 22.9 10年 22.9 小计 76.4188 专项债券 三年 23.9709 11月8日上午10:50-11:30 11月9日 七年 23 小计 46.9709 总计 123.3897 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)