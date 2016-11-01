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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:48 BJT

中国新债：山西下周二将发行123.39亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月1日 - 中国山西省财政厅周二公告，将于下周二(11月8日)招标发行总额1
23.3897亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债含三、五、七、10年四个期限，专项
债为三年、七年品种。
    
    上述一般债和专项债分别为该省今年第四批和第三批，均全部为置换债券。东方金诚国
际信用评估有限公司对债券评级均为AAA。
            
    具体发行规模和招标时间如下：           
   类别    期限   规模(亿元)          招标时间          发行期
 一般债券  三年     22.754     11月8日上午9:50-10:30   11月9日
           五年     7.8648                                 
           七年      22.9                                  
           10年      22.9                                  
           小计     76.4188                                
 专项债券  三年     23.9709    11月8日上午10:50-11:30  11月9日
           七年       23                                   
           小计     46.9709                                
           总计    123.3897                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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