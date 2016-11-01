中国新债：厦门下周二将发行163.15亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月1日 - 中国厦门市财政局周二公告，将于下周二(11月8日)招标发行总额1 63.1534亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债含三、五、七、10年四个期限，专项 债为五年、10年品种。 上述一般债和专项债均为该市今年首批，一般债含置换债券71.4499亿元、新增债券24 亿元；专项债含置换债16.7035亿元，新增债券49亿元。联合资信评估有限公司对债券评级 均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 19.2499 11月8日下午2:20-3:00 11月9日 五年 28.6 七年 28.6 10年 19 小计 95.4499 专项债券 五年 32.9035 11月8日下午3:20-4:00 11月9日 10年 32.8 小计 67.7035 总计 163.1534 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)