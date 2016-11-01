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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 18:16 BJT

《全球汇市》澳元弹升1%，受澳洲央行乐观说法及中国数据提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0993  1.0979  +0.13  +1.22  1.0860
    美元/日圆            104.92  104.81  +0.10 -12.78  120.30
    欧元/日圆         115.33  115.08  +0.22 -11.60  130.47
    美元/瑞郎            0.9855  0.9889  -0.34  -1.63  1.0018
    英镑/美元            1.2244  1.2242  +0.02 -16.92  1.4738
    美元/加元            1.3398  1.3408  -0.07  -3.19  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7796  6.7771  +0.04  +3.22  6.5680
    澳元/美元            0.7665  0.7609  +0.74  +5.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7172  0.7148  +0.34  +5.08  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0839  1.0858  -0.17  -0.43  1.0886
    欧元/英镑         0.8976  0.8965  +0.12 +21.84  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8575  9.9151  -0.58  +7.49  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2282  8.2556  -0.33  -6.92  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/李春喜/高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍/张荻/艾茂林)

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