路透基点：东森得易购完成16亿台币俱乐部贷款

路透香港11月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，东森得易 购股份有限公司完成16亿台币(5,200万美元)五年期俱乐部贷款。 牵头行、簿记行及贷款代理行中国信托商业银行承贷11亿台币，剩余 部分由永丰银行承贷。 该定期贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor) 加码150个基点。资金将用于再融资。 本笔贷款有九个月宽限期，宽限期过后分18期还款，每季还款一次， 前17期还款金额为本金的2.5%，最后一期还款金额为本金的57.5%。 东森得易购上次接触贷款市场是在2008年12月，当时是50亿台币的六 年期贷款，当中包括A部分32.5亿台币定期贷款，和B部分及C部分最多均 为10亿台币的循环信贷。两部分循环信贷的合计规模不超过17.5亿台币。 A部分和B部分贷款起始利率为基本商业票据利率加码285个基点，C部分贷 款起始利率为相同的基础利率加码175个基点。 东森得易购成立于1999年，为电视购物零售商。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)