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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 18:32 BJT

东南亚股市：多数市场表现低迷，拭目以待美联储会议

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.00     0.50   +0.14   +9.97   332.82
    新加坡                     2813.69    -0.18   -0.01   -2.39  2882.73
    马来西亚                  1670.93    -1.53   -0.09   -1.28  1692.51
    泰国                      1504.52     8.80   +0.59  +16.81  1288.02
    印尼                      5416.01    -6.54   -0.12  +17.92  4593.01
    菲律宾                     7404.80   -40.34   -0.54   +6.51  6952.08
    越南                        676.60     0.80   +0.12  +16.85   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/侯雪萍; 审校 张明钧/张荻)

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