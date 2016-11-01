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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 18:42 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1000  1.0979  +0.19  +1.29  1.0860
    美元/日圆            105.02  104.81  +0.20 -12.70  120.30
    欧元/日圆         115.52  115.08  +0.38 -11.46  130.47
    美元/瑞郎            0.9854  0.9889  -0.35  -1.64  1.0018
    英镑/美元            1.2247  1.2242  +0.04 -16.90  1.4738
    美元/加元            1.3398  1.3408  -0.07  -3.19  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7807  6.7771  +0.05  +3.24  6.5680
    澳元/美元            0.7673  0.7609  +0.84  +5.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7174  0.7148  +0.36  +5.11  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0837  1.0858  -0.19  -0.45  1.0886
    欧元/英镑         0.8979  0.8965  +0.16 +21.88  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8555  9.9151  -0.60  +7.47  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2222  8.2556  -0.40  -6.99  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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