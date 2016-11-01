欧元债市：意大利公债收益率触及八个月高点，市场焦点从西班牙东移

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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对于意大利的担忧集中在12月4日的公投上。此次公投将决定是否批准总理伦齐的宪法改革计划。伦齐此举旨在降低国会参议院的低位，以及减少地方政府的权力。
民调显示，伦齐或将在公投中败北，“这将是个非常不好的消息，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。
“鉴于葡萄牙已通过DBRS评级测试，以及西班牙现在已经有了少数派政府，所以意大利是风险点，”他说。
意大利10年期公债收益率周二上升4个基点至1.65%，为2月来最高。
其它欧元区可比公债收益率也上升3-4个基点，其中爱尔兰10年期公债收益率 升4个基点，触及6月以来最高0.69%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/王洋; 审校 刘秀红)
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