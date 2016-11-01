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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 19:04 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差攀升，因美国管线爆炸关停致供应吃紧

路透新加坡11月1日 - 亚洲汽油裂解价差周二上升，贸易消息人士称，因管线爆炸导致美国供应吃紧，而且多家炼厂进行检修。

数家炼厂进行拟定检修，导致美国墨西哥湾汽油供应吃紧。向美国东海岸供应汽油的管线因爆炸起火在周一被关闭，也支撑汽油裂解价差上升。

贸易消息人士称，韩国LG化学在现货市场寻求12月下半月交付的一批石脑油船货。

招标周二截止，结果尚不能立即获知。

贸易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals求售12月的石脑油，这可能有助缓解市场供应吃紧局面。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，一笔石脑油交易。

- P66从维多公司买进5万桶92号汽油，11月23日至27日装运，每桶60.70美元。

- 维多公司从BP买进5万桶95号汽油，11月20日至24日装运，每桶63.30美元。

- 兴隆售出5万桶92号汽油，船期为11月16-20日，买家为中国石油，成交价格为每桶61美元。

- Socar Trading从维多公司买进2.5万吨的石脑油，1月上半月装运，每吨452美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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