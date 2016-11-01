国际油市：亚洲汽油裂解价差攀升，因美国管线爆炸关停致供应吃紧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月1日 - 亚洲汽油裂解价差周二上升，贸易消息人士称，因管线爆炸导致美国供应吃紧，而且多家炼厂进行检修。
数家炼厂进行拟定检修，导致美国墨西哥湾汽油供应吃紧。向美国东海岸供应汽油的管线因爆炸起火在周一被关闭，也支撑汽油裂解价差上升。
贸易消息人士称，韩国LG化学在现货市场寻求12月下半月交付的一批石脑油船货。
招标周二截止，结果尚不能立即获知。
贸易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals求售12月的石脑油，这可能有助缓解市场供应吃紧局面。
新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，一笔石脑油交易。
- P66从维多公司买进5万桶92号汽油，11月23日至27日装运，每桶60.70美元。
- 维多公司从BP买进5万桶95号汽油，11月20日至24日装运，每桶63.30美元。
- 兴隆售出5万桶92号汽油，船期为11月16-20日，买家为中国石油，成交价格为每桶61美元。
- Socar Trading从维多公司买进2.5万吨的石脑油，1月上半月装运，每吨452美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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