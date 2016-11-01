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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 19:11 BJT

加股业绩：汤森路透第三季净利小幅下降

路透11月1日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透 周二公布，剔除汇率影响的季度营收小幅下降，并称第四季将支出2-2.5亿美元来精简业务。

汤森路透公布，第三季净利2.86亿美元，合每股盈余(EPS)0.36美元，上年同期分别为2.93亿美元和0.36美元。

经特殊项目调整后的EPS为0.54美元。

汤森路透I/B/E/S/访问的分析师平均预计，当季EPS为0.47美元。

该公司金融与风险业务，新增业务连续第十个季度超过取消订阅的数量。

当季整体营收持平于15.2亿美元。 (编译 汪红英; 审校 王洋)

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