加股业绩：汤森路透第三季净利小幅下降

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月1日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透 周二公布，剔除汇率影响的季度营收小幅下降，并称第四季将支出2-2.5亿美元来精简业务。
汤森路透公布，第三季净利2.86亿美元，合每股盈余(EPS)0.36美元，上年同期分别为2.93亿美元和0.36美元。
经特殊项目调整后的EPS为0.54美元。
汤森路透I/B/E/S/访问的分析师平均预计，当季EPS为0.47美元。
该公司金融与风险业务，新增业务连续第十个季度超过取消订阅的数量。
当季整体营收持平于15.2亿美元。 (编译 汪红英; 审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。