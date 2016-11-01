国际油市：亚洲航煤贴水走软，因印度现货供应承压

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月1日 - 亚洲航煤价格贴水周二走软，贸易消息人士称，这是因为印度现货供应令市场承压。
贸易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)求售一批12月装运的航煤船货，拖累价差下跌。
他们透露，MRPL上一次向维多公司售出4万吨航煤，船期11月25-27日，成交价较新加坡报价每桶贴水约1.10美元。
贸易商称，中国航油可能买入了2.5万吨船期12月8-12日的一批航煤，目的地为黄浦，成交价较新加坡报价每桶升水约1.30美元。该交易尚无法立即确认。
贸易商称，日本炼厂Cosmo Oil称，既定检修完成后，已于周日重启在日本中部四日市炼厂产能为8.5万桶/日的第6号常压蒸馏单元。这可能也令中间馏分市场承压。
然而日本进口需求明年有望增长，因众多炼厂关停以满足政府提升效率的要求。
日本出光兴产周二称，将于明年3月底在国内三处原油炼厂减产6.5%至50万桶/日。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。
- 道达尔售出170,000桶含硫10ppm柴油，船期为11月16-20日，买家为BP，成交价格较11月16-22日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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