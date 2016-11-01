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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 19:24 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/11/1

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%  
                                                                            )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第三季            +0.3  p           +0.3  r            +1.6  p
 英国             第三季            +0.5  p           +0.6  f            +2.3  p
 德国             第二季            +0.4  r-@         +0.7  r-@          +3.1  r-u
 法国             第三季           +0.2%  p           -0.1  r              --  
 意大利           第二季            持平  f           +0.3  f            +0.8  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)       10月              --  p           +0.4  f            +0.5  p
 英国                9月            +0.2              +0.3               +1.0  
 德国               10月            +0.2  p           +0.1  f            +0.8  p
 法国(HICP)         10月            持平  p           -0.2  f            +0.5  p
 意大利(HICP)       10月            +0.2  p           +1.9  f            -0.1  p
                                                                               
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              8月            -0.2              +0.3  r            -2.1  
 英国                9月            +0.2  u           +0.1  ur           +1.2  u
 德国                9月            -0.2              -0.1               -1.4  
 法国                9月            +0.1              持平               -1.7  
 意大利              9月            持平              -0.1  r            -0.7  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                     
 欧元区              8月            10.1              10.1                     
 英国              6-8月             4.9               4.9                     
 德国                9月             6.1  @            6.1  @                  
 法国             第二季             9.9              10.2  r                  
 意大利              8月            11.4              11.4                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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