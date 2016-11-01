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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低1.1%触及逾一周低位，因豆油合约下滑

路透吉隆坡11月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二晚间下跌，触及逾一周最低点位，受到大连商交所及芝加哥期货交易所(CBOT)可比豆油期货走软拖累。

棕榈油期货过去一周走势震荡，随豆油合约走强而涨，但又受到疲弱出口需求打压。周二连续第二个交易日收低。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌1.1%，收报每吨2,732马币。

盘中曾触及2,730马币，为10月21日以来最低。

合约成交量为31,848口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。

“午盘时段，大连商交所豆油合约表现有些疲弱，所以出现一些获利了结，”吉隆坡一位期货交易商称。

“然后在马来西亚午盘开盘前，又看到CBOT豆油期货合约下跌。”

CBOT 12月豆油合约 跌0.5%，大连商交所1月豆油合约 下滑0.6%。大连商交所1月棕榈油合约 跌1.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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