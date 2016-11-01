马来西亚期市：棕榈油期货收低1.1%触及逾一周低位，因豆油合约下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月1日 - 马来西亚棕榈油期货周二晚间下跌，触及逾一周最低点位，受到大连商交所及芝加哥期货交易所(CBOT)可比豆油期货走软拖累。
棕榈油期货过去一周走势震荡，随豆油合约走强而涨，但又受到疲弱出口需求打压。周二连续第二个交易日收低。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌1.1%，收报每吨2,732马币。
盘中曾触及2,730马币，为10月21日以来最低。
合约成交量为31,848口，低于2015年日均成交水平44,600口，每口25吨。
“午盘时段，大连商交所豆油合约表现有些疲弱，所以出现一些获利了结，”吉隆坡一位期货交易商称。
“然后在马来西亚午盘开盘前，又看到CBOT豆油期货合约下跌。”
CBOT 12月豆油合约 跌0.5%，大连商交所1月豆油合约 下滑0.6%。大连商交所1月棕榈油合约 跌1.5%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。