两岸关系：台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含--习近平

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月1日 - 中国国家主席习近平周二称，台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含，承认不承认体现一个中国原则的九二共识是关系到认定两岸是一个国家还是两个国家的根本问题，“在这个大是大非问题上，我们的立场不可能有丝毫模糊和松动。”
中央电视台新闻联播援引习近平在北京会见国民党大陆访问团时称，坚持体现一个中国原则的九二共识，九二共识核心是一个中国原则认同两岸同属一中。
他称，国共两党和两岸双方还存在一些复杂的政治分歧问题，这类问题终归要逐步解决，“只要有决心有诚意一定能找到解决方案，在一个中国原则的基础上，协商正式结束两岸敌对状态达成和平协议也是我们的一贯主张。”
习近平指出，坚决反对台独分裂势力及其活动。国共两党应加强沟通合作，共同承担起反对台独，维护台海和平稳定的重大责任。
他并强调，两岸是割舍不断的命运共同体，坚持体现一个中国原则的九二共识政治基础，维护台海和平稳定，维护两岸关系和平发展是两岸同胞的民意主流，确保国家完整不被分裂，维护中华民族的根本利益是全体中华人民的意志。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。