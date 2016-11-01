重温稿-中国经济：建绿色生态导向农业补贴制度，划定并严守生态保护红线--习近平

路透北京11月1日 - 中国国家主席习近平周二称，要建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，确保国家粮食安全和农民收入稳定增长前提下坚持稳妥推进、渐进调整；要划定并严守生态保护红线，按照山水林田湖系统保护的思路，实现一条红线管控重要生态空间，形成生态保护红线全国“一张图”。

新华援引习近平在中央全面深化改革领导小组第二十九次会议发表讲话称，要以现有补贴政策的改革完善为切入点，从制约农业可持续发展的重要领域和关键环节入手，突出绿色生态导向，加快推动落实相关农业补贴政策改革，强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策，探索重金属污染耕地治理、农业面源污染治理、农业高效节约用水等有效支持政策，把政策目标由数量增长为主转到数量质量生态并重上来。

“面对改革的复杂形势和繁重任务，要牵住改革‘牛鼻子’，既抓重要领域、重要任务、重要试点，又抓关键主体、关键环节、关键节点。关系全局的改革，特别是涉及重大制度创新的改革，要统一行动，任何时候不能放松、不能滞后。”会议称。

会议指出，要统筹考虑自然生态整体性和系统性，开展科学评估，按生态功能重要性、生态环境敏感性脆弱性划定生态保护红线，并将生态保护红线作为编制空间规划的基础，明确管理责任，强化用途管制，加强生态保护和修复，加强监测监管，确保生态功能不弱化、面积不减少、性质不改变。

会议并提到，要对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。建立湿地保护修复制度，加强海岸线保护与利用，事关国家生态安全。

此外，会议称，要实行湿地面积总量管理，严格湿地用途监管，推进退化湿地修复，增强湿地生态功能，维护湿地生物多样性。要加强海岸线分类保护，严格保护自然岸线，整治修复受损岸线，加强节约利用，实现经济效益、社会效益与生态效益相统一。