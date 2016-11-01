版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 21:48 BJT

美国热股：辉瑞第三季净利下降38%，盘初下降逾1%

路透11月1日 - 美国最大制药商辉瑞 周二公布季度净利下降38%，主要归咎于与尚未完成的出售Hospira输液治疗业务相关的减值支出拖累。

辉瑞周二盘初下降1.1%，至31.36美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐