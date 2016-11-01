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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 21:45 BJT

美国热股：美国铝业已分拆为两家上市公司，盘初两股上扬逾2%

路透11月1日 - 美国铝生产商美国铝业已分拆为两家上市公司Alcoa Corp 和Arconic Inc ，两支股票都在纽约证交所挂牌交易。

Alcoa盘初上扬2.4%，报21.96美元。

Arconic盘初上扬2.3%，报22.01美元(完)

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