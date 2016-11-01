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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 20:23 BJT

标题新闻：三星电子计划2017年6月底前投资逾10亿美元，提高美国系统芯片生产以满足增长的需求

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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