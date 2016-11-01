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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 21:45 BJT

美国热股：百胜中国今日在纽交所挂牌交易，盘初小涨

路透11月1日 - 百胜集团(Yum Brands) 的中国业务百胜中国作为一家独立公司在纽约证交所挂牌交易，股票代码为“YUMC”。

百胜盘初上扬0.76%，报62.51美元。

百胜中国盘初小涨0.37%，报24.33美元。(完)

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