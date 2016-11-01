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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 21:53 BJT

美国热股：蔻驰季度获利跳增21.8%，盘初急升5%

路透11月1日 - 手袋生产商蔻驰(Coach) 公布季度获利跳增21.8%，因削减库存和促销努力显效。

蔻驰周二盘初急升5.0%，报37.69美元。(完)

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