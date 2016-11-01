欧洲汇市：英镑上涨后回落，卡尼延长任期的消息仅带来短暂提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月1日 - 英镑周二下跌，此前短暂上涨，因英国央行总裁卡尼将留任直至2019年的消息，暂时缓解了对英国央行独立性可能受到攻击的忧虑。
过去一周，一些执政保守党高层人士和偏右翼报纸批评卡尼在英国退欧公投前的讲话政治立场太强，引发市场揣测，卡尼可能在2018年首个任期届满前离任。
在英国即将与欧盟展开退欧磋商之际，这一不确定性引发投资者担心英国的经济前景。另外，英国首相特雷莎梅周一转变为支持卡尼，她之前批评卡尼的超低利率和量化宽松政策。
卡尼周一稍晚表示，他将留任至2019年6月底，即英国计划退出欧盟后的三个月，这则消息推高英镑，周二英镑 高见1.2281美元，之后回落至1.2234美元，日内持平。
英镑兑全线走坚的欧元下滑0.5%，至0.9010英镑。
“卡尼留任的时间将长于部分人士的臆测的事实，在一定程度上增加了英国前景的确定性，同时也让人们更清楚地看到，央行总裁的角色并没有如一些市场人担心那样受到政治因素的影响，”汇丰控股汇市策略师Dominic Bunning说。
“所以，我认为，这是英镑从之前触及的很低水准反弹的原因所在。但这足以推动英镑进一步走高吗？不见得。”(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。