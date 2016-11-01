欧洲汇市：英镑上涨后回落，卡尼延长任期的消息仅带来短暂提振

路透伦敦11月1日 - 英镑周二下跌，此前短暂上涨，因英国央行总裁卡尼将留任直至2019年的消息，暂时缓解了对英国央行独立性可能受到攻击的忧虑。

过去一周，一些执政保守党高层人士和偏右翼报纸批评卡尼在英国退欧公投前的讲话政治立场太强，引发市场揣测，卡尼可能在2018年首个任期届满前离任。

在英国即将与欧盟展开退欧磋商之际，这一不确定性引发投资者担心英国的经济前景。另外，英国首相特雷莎梅周一转变为支持卡尼，她之前批评卡尼的超低利率和量化宽松政策。

卡尼周一稍晚表示，他将留任至2019年6月底，即英国计划退出欧盟后的三个月，这则消息推高英镑，周二英镑 高见1.2281美元，之后回落至1.2234美元，日内持平。

英镑兑全线走坚的欧元下滑0.5%，至0.9010英镑。

“卡尼留任的时间将长于部分人士的臆测的事实，在一定程度上增加了英国前景的确定性，同时也让人们更清楚地看到，央行总裁的角色并没有如一些市场人担心那样受到政治因素的影响，”汇丰控股汇市策略师Dominic Bunning说。