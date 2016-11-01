欧元债市：意大利公债收益率触及八个月高位，市场焦点从西班牙转向该国

* 意大利10年期公债收益率触及2月来最高水准

* 意大利和西班牙公债收益率差触及近四年来最宽水准

路透伦敦11月1日 - 意大利借贷成本周二触及八个月高点，投资者关注该国的政治风险和举步维艰的银行业改革，同时对欧元区其他较低评级国家的担忧有所缓解。

西班牙周末组建了少数党政府，打破了持续10个月的政治僵局。这使市场的注意力开始转到意大利上。

意大利和西班牙10年期公债收益率差周一上涨至41.4个基点，为2012年以来最高，周二徘徊在该水准附近，报39个基点。

对于意大利的担忧集中在12月4日的公投上。此次公投将决定是否批准总理伦齐的宪法改革计划。伦齐此举旨在降低国会参议院的影响力，以及减少地方政府的权力。

民调显示，伦齐或将在公投中败北，“这将是个非常不好的消息，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。

“鉴于葡萄牙已通过DBRS评级测试，以及西班牙现在已经有了少数派政府，所以意大利是风险点，”他说。

意大利10年期公债收益率周二上升8个基点至1.69%，为2月来最高。

西班牙10年期公债收益率也上涨8个基点，至1.30%。

荷兰国际集团利率策略师Martin van Vliet说，降低2017年赤字和外债是西班牙面临的两大挑战。(完)