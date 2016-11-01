纽约期市：原糖降至六周低位，咖啡和可可下跌

路透纽约/伦敦11月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二连续第六日下跌，触及六周低位，使近月合约升水下降，因技术性卖出信号，和对短期供应紧张的担忧缓解，促使基金结清头寸。

3月原糖期货 收跌0.38美分，或1.8%，报每磅21.19美分，盘中跌至9月15日以来最低的21.11美分。

这令近月原糖升水SBH7-K7降至五个月低位0.38美分。

“近月合约大幅回落。分析师的数据显示，高价格扶助化解了预期将会出现的明年首季供应紧张状况，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey说。

交易商说，市场近期从10月6日触及的2012年高位23.90美分下滑，也触发利空技术前景。

12月白糖期货 收跌12.20美元，或2.1%，报每吨567.20美元。12/3月合约升水下降至5.90美元低位，此前触及合约高位9.30美元。

可可期货和其他市场一起下跌，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数跌至四周低位。交易商表示，最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)收成前景改善和投机性卖盘也压低可可期货。

3月纽约可可 收跌16美元，或0.6%，报每吨2,627美元。3月伦敦可可 收跌26英镑，或1.2%，报每吨2,172英镑。

阿拉比卡咖啡期货连跌第二日，12月合约 收跌2.7美分，或1.64%，报每磅1.6145美元。1月罗布斯塔咖啡 收跌26美元，或1.2%，报每吨2,158美元。(完)

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