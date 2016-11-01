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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.58%，纳斯达克指数下跌0.69%

路透纽约11月1日 - 美国股市标普500指数周二触及近四个月来最低收位，因对下周美国大选的担忧日益加深，美国升息前景也对股市施压。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌105.25点，或0.58%，至18,037.10点；标准普尔500指数 下挫14.43点，或0.68%，至2,111.72点；纳斯达克指数 收低35.558点，或0.69%，至5,153.577点。(完) 　　

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