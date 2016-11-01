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货币新闻 | 2016年 11月 2日 星期三 04:50 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加930万桶，远超预期的增加100万桶

路透纽约11月1日 路透纽约11月1日 - 美国石油协会(API)周二称，
上周美国原油库存增加，因进口上升，炼厂产能利用率下降，但汽油和馏
分油库存减少。
    
    API公布，在截至10月28日当周，美国原油库存增加930万桶，至4.81
2亿桶，分析师预估为增加100万桶。库欣原油库存增加100万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂日加工量减少32.7万桶。
    
    API公布，上周美国汽油库存减少360万桶，分析师预估为减少110万
桶。
    
    API还公布，上周馏分油库存减少310万桶，分析师预期为减少190万
桶。
    
    上周原油日进口量增加60.7万桶，至810万桶。(完)

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