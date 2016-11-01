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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--11月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 财政部宣布季度再融资

1300 - 财政部宣布标售三年期、10年期和30年期公债

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

-- 　- 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据

1800 - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在两日会议后公布利率声明稿

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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