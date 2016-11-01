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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.15    -0.54    -0.53   4589293
    京东                25.31    -0.64    -2.47   9235841
    新浪              72.64    +0.50    +0.69   1017407
    搜狐              37.52    +0.09    +0.24    315231
    网易             249.03    -7.96    -3.10   2585921
    百度             173.49    -3.37    -1.91   2873032
    
    台湾
    台湾积体电路       30.71    -0.39    -1.25   1277047
    联电                1.92    +0.02    +1.05    270657
    日月光              5.74    -0.11    -1.88    110551
    硅品精密           7.39    -0.10    -1.34    149899
    和信超媒体         2.60    +0.03    +1.33     23791
    友达                3.79    +0.01    +0.26    227171
    中华电信           34.10    -0.05    -0.15    127938
    台湾国际航电      49.00    +0.64    +1.32   1328131
    
    香港
    中国移动           57.01    -0.42    -0.73    224565
    中国联通           11.62    -0.10    -0.85     60748
    中国电信           51.75    +0.20    +0.39      8075
    中芯国际            6.46    +0.42    +6.95     81589
    电讯盈科         5.95    -0.11    -1.82      1085
    (完)

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