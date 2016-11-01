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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    11月2日当周    
        
    11月2日(三)
    0500 日本消费者信心指数                       10月          --          43.0 
    2100 韩国外汇储备(亿日圆)                     10月          --       3,777.7
    
    11月3日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                 前周          --     买超7,736
         外资投资日本股票(亿日圆)                                        买超853    
    
    11月4日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月5日(六)
    暂无重要经济数据。
        
    11月7日当周
    
    11月7日(一)
    0000 日本加班工资                              9月          --         -1.9%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                     10月          --        12,601
    
    11月8日(二)
    0500 日本同时指标(较前月)                      9月          --         -0.1%
             领先指标(较前月)                      9月          --         +1.2%
    2300 韩国失业率                               10月          --          4.0%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)             10月          --         +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)          9月          --    盈余20,008
    
    11月9日(三)    
    2350 日本核心机械订单(较前月)                  9月          --         -2.2%
                         (较上年同期)                           --        +11.6%
    (完)    

      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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