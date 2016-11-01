日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月2日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 43.0 2100 韩国外汇储备(亿日圆) 10月 -- 3,777.7 11月3日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,736 外资投资日本股票(亿日圆) 买超853 11月4日(五) 暂无重要经济数据。 11月5日(六) 暂无重要经济数据。 11月7日当周 11月7日(一) 0000 日本加班工资 9月 -- -1.9% 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,601 11月8日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1% 领先指标(较前月) 9月 -- +1.2% 2300 韩国失业率 10月 -- 4.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 9月 -- 盈余20,008 11月9日(三) 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -- -2.2% (较上年同期) -- +11.6% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。