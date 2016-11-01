瑞士央行：总裁乔丹称仍将致力于负利率和干预汇市的货币政策

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“重要的是，欧洲、美国和中国这些经济体仍维持国际贸易是有利的观点，并采取行动反对保护主义，”他表示。
乔丹在会中对本地商业领袖表示，瑞士货币政策是以“两大支柱”为根基：干预货币市场与负利率。
“这项政策的目标是吸收与减轻瑞郎受到的压力、支撑经济并推动通胀率回到正值，”他表示，并称政策仍然合宜，瑞郎依然“被大幅高估”。
乔丹表示，与10年前相较，货币政策面对的困难要大得多，全球经济风险仍偏向下行，受欧元与英国公投决定退欧的不确定性影响。
瑞士央行一直大量买汇，并且自2015年1月以来对持有的商业银行超额存款实施0.75%的负利率。
乔丹表示，瑞士不得不习惯更加温和的增长率。今年瑞士国内生产总值(GDP)增长率料为1.5%。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。