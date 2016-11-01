瑞士央行：总裁乔丹称仍将致力于负利率和干预汇市的货币政策

“重要的是，欧洲、美国和中国这些经济体仍维持国际贸易是有利的观点，并采取行动反对保护主义，”他表示。

乔丹在会中对本地商业领袖表示，瑞士货币政策是以“两大支柱”为根基：干预货币市场与负利率。

“这项政策的目标是吸收与减轻瑞郎受到的压力、支撑经济并推动通胀率回到正值，”他表示，并称政策仍然合宜，瑞郎依然“被大幅高估”。

乔丹表示，与10年前相较，货币政策面对的困难要大得多，全球经济风险仍偏向下行，受欧元与英国公投决定退欧的不确定性影响。

瑞士央行一直大量买汇，并且自2015年1月以来对持有的商业银行超额存款实施0.75%的负利率。