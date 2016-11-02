金砖国家：11月1日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.28%，报902.58点。
中国股市：沪综指反弹收升，经济数据超预期市场氛围略有回暖
中国汇市：人民币小幅收贬市场仍偏购汇，美国大选变数或增加汇市波动
香港股市：恒指强劲反弹，因中国制造业和服务业都加速成长
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.46%，报63,326.417点，受到国营石油企业Petróleo Brasileiro SA重挫拖累，此外，交易员把10月大涨的获利了结也令大盘承压。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报3.2399/12，上日收报3.1890/00。
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南非股市：铂金和黄金价格上涨提振资源股。指标Top-40指数 收盘上涨0.97%，报44,444.48点；大盘综合指数 收盘上涨0.82%，报51,002.69点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因经济不振令投资者担忧
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印度股市：收低，科技股下跌抵消了金融股和汽车股的上涨，投资者关注本周稍晚即将公布的重要企业财报。BSE指数 收盘下跌0.19%，报27,876.61点；NSE指数 收盘上涨0.01%，报8,626.25点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.705/66.715，上日收报66.79/66.8。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.8%，报996.63点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.51%，报516.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.09%，报63.32；卢布兑欧元 贬值0.54%，报70。(完)
(整理 李婷仪 审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。