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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:06 BJT

金砖国家：11月1日股汇市收盘纵览

路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.28%，报902.58点。

中国股市：沪综指反弹收升，经济数据超预期市场氛围略有回暖

中国汇市：人民币小幅收贬市场仍偏购汇，美国大选变数或增加汇市波动

香港股市：恒指强劲反弹，因中国制造业和服务业都加速成长

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.46%，报63,326.417点，受到国营石油企业Petróleo Brasileiro SA重挫拖累，此外，交易员把10月大涨的获利了结也令大盘承压。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报3.2399/12，上日收报3.1890/00。

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南非股市：铂金和黄金价格上涨提振资源股。指标Top-40指数 收盘上涨0.97%，报44,444.48点；大盘综合指数 收盘上涨0.82%，报51,002.69点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因经济不振令投资者担忧

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印度股市：收低，科技股下跌抵消了金融股和汽车股的上涨，投资者关注本周稍晚即将公布的重要企业财报。BSE指数 收盘下跌0.19%，报27,876.61点；NSE指数 收盘上涨0.01%，报8,626.25点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.705/66.715，上日收报66.79/66.8。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.8%，报996.63点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.51%，报516.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.09%，报63.32；卢布兑欧元 贬值0.54%，报70。(完)

(整理 李婷仪 审校 戴素萍)

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