美国与加拿大经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日当周 11月2日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 492.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,122.5 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加16.5 增加15.4 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 10月 -- 719.7 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 11月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 10月 -- 44,324 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 25.8 25.8 四周均值(万人) -- 25.3 续请失业金人数(万人) 10月22日当周 204.4 203.9 1230 美国单位劳工成本 第三季初值 +1.3% +4.3% 非农业生产率 +2.0% -0.6% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.8 综合PMI -- 54.9 1400 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.2% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月修正值 -- -0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.0 57.1 企业活动分项指数 59.7 60.3 就业分项指数 -- 57.2 新订单分项指数 -- 60.0 投入物价分项指数 -- 54.0 11月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 10月 增加17.5 增加15.6 民间就业岗位(万人) 增加16.6 增加16.7 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少1.3 政府部门就业岗位(万人) -- 减少1.1 失业率 4.9% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差378 逆差407 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 减少1.0 增加6.72 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 65.6% 65.7% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差17 逆差19.4 出口(亿加元) -- 434.1 进口(亿加元) -- 453.5 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.1 经季节调整PMI -- 58.4 11月7日当周 11月7日(一) 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 128.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加190 增加258.7 11月8日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 94.10 1315 加拿大房屋开年率(万户) 10月 -- 22.06 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -- +10.4% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 9月 -- 544.3 11月9日(三) 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月修正值 +0.2% -0.2% 趸售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.7% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 57.58 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 53.00 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 戴素萍)