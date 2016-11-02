加拿大经济：基建支出未来12年再增810亿加元，设立基础建设银行

“我们的经济状况充满挑战；全球成长也是如此，”摩尔诺对记者表示。

摩尔诺将2016年经济成长率预估调降至1.2%，3月预算报告预估为1.4%。2017年成长率也由原本预估的2.2%调降为2.0%。

加国政府表示，2016-17财年预算赤字料为251亿加元，3月预估为294亿加元。但这只是因为摩尔诺加上了60亿加元的年度审慎基金(prudence fund)，使得最终数据从311亿加元降了下来。

不过预算赤字仍低于部分分析师预估。加元与加拿大公债对此反应不大。

加国政府计划每年都动用审慎基金，至2020/21年为止，届时预估赤字为168亿加元。而3月时，摩尔诺原本预估届时可能达成收支平衡。

但被记者追问到预算赤字何时可消除时，摩尔诺表示，希望把重点放在投资上。