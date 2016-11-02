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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月2日

* 头版头条:

--中国证监会副主席李超表示，将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平，更好服务实体经济。

* 其他:

--记者获悉，银联国际近日发布《境外保险类商户受理境内银联卡合规指引》后，银联卡不能用于在香港购买大额保单以实现境内资金“出海”，但香港部分保险公司仍可通过刷VISA和万事达信用卡达到上述目的。

--11月1日，中国商飞签署了56架C919订单和40家ARJ21-700飞机购买协议。东方航空 当晚公告称，与中国商飞签署协议，公司将作为中国商飞公司研制和生产的C919客机首家用户。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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