《全球主要央行动态》--10月27日-11月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月27日-11月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。美联储政策制定委员会表示，经济动能已经增强，就业增长保持稳健。美联储政策制定者也对通胀正朝2%目标迈进表达了更加乐观的看法。美联储在为期两天政策会议结束后发表的声明中称，“委员会认为上调联邦基金利率的理据继续增强，但决定暂不采取行动，等待一些经济继续向目标迈进的进一步迹象。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)两位高层决策者表示，央行将为经济提供刺激举措，直至通胀稳步回升，即便目前其史无前例的政策存在副作用且面临诸多限制。欧洲央行执委科尔称，央行的举措正在发挥作用，但他同时警告，随着利率逼近实际极限，央行的操作空间减小，因此各国政府必须开始为复苏欧元区经济发挥更大作用。欧洲央行管理委员会委员连恩称银行对目前为止的宽松政策“很满意”，还没有看到严重负面作用的苗头。

连恩还表示，如果ECB购买欧洲银行业的债券，将产生“很多不利因素”。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，央行将在12月就延长量化宽松资产购买计划的机制做出决定。“将会有两个决定...当然其中一个是延长到什么程度及持续多久。另一个是当然是要权衡...这意谓着我们必须进一步买进资产，问题是买进什么资产，我们是否有足够的资产可买，而这是讨论的重点，”诺沃特尼表示。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲央行超宽松货币政策的效果或将随着时间递减，银行业放贷的某些趋势已需要更密切的关注。莫尔许表示，该行负利率的副作用会随着时间而升高，欧洲央行在检讨购债计划要持续多久时，有必要评估其成本。

英国央行总裁卡尼表示，他将在总裁任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但届时他仍要比一个完整的任期提早两年离开。卡尼可以选择干到2021年，但这位加拿大人决定不干满八年任期。

瑞士央行总裁乔丹表示，央行将紧盯市场对美国总统大选的反应，随时准备好采取行动以限制“被大幅高估”的瑞郎汇率。他暗示，瑞士出口导向型经济开放且规模较小，如果美国开始反对自由贸易对其不利。乔丹对本地商业领袖表示，瑞士货币政策是以“两大支柱”为根基：干预货币市场与负利率。

瑞典央行维持指标利率在负0.5%不变，也维持其2,450亿瑞典克朗的量化宽松计划规模不变，一如市场预期。瑞典央行表示，进一步降息的概率加大。

挪威央行周四维持指标利率在0.50%不变，一如预期，因经济在连续两年低迷后持续展现出复苏迹象，而且挪威贸易伙伴国的利率维持在低位或为负值。挪威央行重申，利率今后可能维持在该水平。

**日韩**

日本央行未扩大刺激举措，但再度推迟达到通胀率目标的时间，表明该央行将维持政策不变，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。由于出口和消费摆脱低迷状况，日本央行维持其经济温和增长的预期不变。但该央行也警告称，上述预期面临下行风险，物价动能也在减弱。日本央行在对和政策决定一同发布的预估进行的季度检讨中，将实现2%通胀率目标的时间推迟了一年至“2018财年前后”，即承认在2018年4月总裁黑田东彦任期届满前都不会实现。黑田东彦称，日本央行准备采取“所有可用措施”以实现通胀目标，希望维持市场对央行将推出更多刺激措施的预期。但他补充称，财政和货币措施可以相辅相成，暗示在日本央行努力消除通缩之际，政府也需要出台经济刺激措施来刺激增长。

黑田东彦反驳了市场关于央行大举购债使债市流动性枯竭的疑虑。“我不认为(债券)市场流动性较历史水平大幅萎缩或市场功能大幅恶化，”黑田东彦在议会被问及日本央行大规模刺激举措成本上升时说道。

黑田东彦表示，央行并不打算试图压低超长期政府公债的收益率，即便其收益率进一步上涨，因为央行专注的目标是控制好10年期以内的收益率曲线。黑田东彦在国会表示，他认为目前无需改变负0.1%的短期利率目标以及近零水位的10年期公债收益率目标。

韩国央行表示，央行偏于宽松的货币政策将会再维持一段时期，因在经济成长逐步复苏的过程中，通胀料将低于目标。韩国央行在半年一度的货币政策报告中称，今年经济成长幅度料为2.7%，与之前预测相符，通胀率料仅为1%，因此继续秉持宽松的货币政策立场是适宜的。

韩国央行高级副总裁张炳和表示，韩国潜在经济增长速度放慢是一大隐忧，因结构性改革尚未完成。张炳和特别指出劳动生产率下降，并称经济潜在增长率从全球金融危机前的约5%放缓至仅略高于3%的水平。

**澳洲**

澳洲央行连续第三个月维持利率不变，市场认为出口价格激增带来意外收获以及对火热楼市的担忧，可能意味着该央行五年宽松周期几乎已告一段落。澳洲央行月度政策会议决定维持利率在1.5%纪录低位不变。澳洲央行总裁洛威则是提供平衡的声明稿。

**中国**

中国央行研究局首席经济学家马骏称，当前MPA(宏观审慎评估体系)仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

**其它**

加拿大央行总裁波洛兹表示，央行认真考虑过上调通胀率目标，以便为降息赢得更大弹性，但仍确定，非常规工具可以提供的调控空间比原先认为的更大。

马来西亚央行一名官员表示，该国或将研究人民币-马币交叉货币市场框架。马来西亚央行助理总裁Adnan Zaylani Mohamad Zahid在央行网站发表的演讲稿中表示，这一框架将类似于现有的泰铢-马币协议，该协议使做市商在开展业务方面获得一定灵活性。 (完)

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