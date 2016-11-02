版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:19 BJT

标题新闻：全球最大期货市场运营商CME集团称将在亚洲开设五处仓库，储存用于交割的实货铅

注：CME为芝加哥商业交易所的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐