《香港报摘》--经济日报11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--内地制造业数据超预期反映经济回稳，港股恒生指数 应声挟升212点，但投资者仍忧虑数据造好增加中央去杠杆等调控空间，后市未脱反覆，短綫忧港美陷政治市，考验23,000关口。
**其他**
--渣打 2009年完成收购嘉诚亚洲，同年嘉诚亚洲仅在心连心化肥 与中国森林 两宗新股上市申请中担任保荐人，其中于中国森林项目，更是与近期宣布同受香港证监会调查的瑞银 共同出任联席保荐人。
--大唐环境产业将于明日起公开招股，集资额最高25.6亿港元，并已引入包括安邦保险及中国人寿共4名基石投资者。
--获金管局发出储值支付工具牌照已有2个月，蚂蚁金服高级副总裁Douglas Feagin形容本港市场发展朝着“正确战略”走，惟该公司在配合规管的要求下，支付以外的服务暂未有推出时间表。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。