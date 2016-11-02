《香港报摘》--经济日报11月2日

**头版头条**

--内地制造业数据超预期反映经济回稳，港股恒生指数 应声挟升212点，但投资者仍忧虑数据造好增加中央去杠杆等调控空间，后市未脱反覆，短綫忧港美陷政治市，考验23,000关口。

**其他**

--渣打 2009年完成收购嘉诚亚洲，同年嘉诚亚洲仅在心连心化肥 与中国森林 两宗新股上市申请中担任保荐人，其中于中国森林项目，更是与近期宣布同受香港证监会调查的瑞银 共同出任联席保荐人。

--大唐环境产业将于明日起公开招股，集资额最高25.6亿港元，并已引入包括安邦保险及中国人寿共4名基石投资者。

--获金管局发出储值支付工具牌照已有2个月，蚂蚁金服高级副总裁Douglas Feagin形容本港市场发展朝着“正确战略”走，惟该公司在配合规管的要求下，支付以外的服务暂未有推出时间表。（完）

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