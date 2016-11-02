《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月2日

*工商时报：

--金管会9月下令国银要加速处理TRF(目标可赎回远期契约)争议案件，目前初见成效，金管会银行局公布，截至2016年10月28日，29家银行、204件争议案件在银行积极与客户协商和解下，一个月内就已完成45件和解，其中2件原本是调处、评议案件，也达成了和解，和解率达22%。

--众所瞩目的〞洪习会〞在北京人民大会堂登场，中共中央总书记习近平对两岸关系发展提出六点意见，强调大陆对〞九二共识〞不可能有丝毫模糊和松动，台独是一条不可逾越的红线；国共两党可以探讨〞在一个中国原则的基础上，协商正式结束两岸敌对状态，达成和平协议〞。

*经济日报：

--金管会资讯服务处处长蔡福隆表示，金管会新任主委李瑞仓对于监理沙盒，偏向积极开放，认为〞监理沙盒等同于试办计画〞；金管会综合规划处也备妥内容，等正式核定后，就可对外宣布。

--台湾车市10月挂牌逾3.5万辆，较去年同期大增12.1%，其中和泰车 与纳智捷表现都很突出。全台车市前十月累积逾35.9万辆，年增4.5%。和泰车总经理苏纯兴说，今年有机会挑战43万辆，可望创下11年的新高纪录。

--台股成交量低迷，首当其冲的就是证券商。10月全台证券商据点跌破900家，市场人士指出，愈接近年底，券商的缩编动作会愈大，证券业整并裁员潮山雨欲来。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。