《台湾重要政经日程》--11月2日-12月13日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
=====================今日重要政经消息==============================
11/2(三)
--9:00 立法院经济委员会审查法案。
--16:30 财政部赋税署例行记者会。
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11/3(四)
--12:30 央行标售一年期定存单，金额1,600亿台币。
11/4(五)
--16:20 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,367.26亿美元。
11/7(一)
--16:00 财政部公布10月出口数据，上月出口年跌1.8%。
11/8(二)
--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。
11/9(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币。
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月为年增3.9%。
--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(二)
--08:30 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.93%。
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月年增5.02%。
11/24(四)
--16:00 央行公布10月M2年增率，上月年增4.05%。
12/6(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。