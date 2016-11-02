《全球重要经济事件一览表》--11月2日-11月9日

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11月2日(三)

--中国国务院总理李克强将于11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。

北京--“两岸和平发展论坛”在北京举行(至3日)，由两岸多个民间团体主办。

北京--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛(至4日)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯讲话(1715)。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定性报告(0800)。

赫尔辛基--瑞典央行总裁英韦斯在一场研讨会上就当前货币政策发表讲话(1330)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，之后发布声明(1800)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

11月3日(四)

瑞典法伦--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个早餐会，并阐述她对经济形势与当前货币政策的看法(0630)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在欧洲金融市场协会(AFME)发表演说(2055)。

美国剑桥市--欧洲央行执委科尔于哈佛大学发表演说(2100)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言(0900)。

日内瓦--瑞典央行副总裁扬松参加主题为“负利率和资产购买：在计划内和计划外结果之间寻找平衡”的讨论，并就瑞典的经验发表演讲(1220)。

伦敦--英国央行公布利率决定，并发布通胀报告(1200)。

雅典--欧盟阿拉伯峰会(至11月4日)，希腊央行总裁史托纳拉斯出席。

维也纳--欧盟执委会主席贾克参加以欧洲未来为主题的小组讨论(1400)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

11月4日(五)

华盛顿--美国企业研究院(American Enterprise Institute)与前美国财政部长萨默斯，就“经济增长为何放缓？我们如何让它提速？”主题进行讨论(1300)。

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)。

奥兰多--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上发表演说(1700)。

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)于国际货币基金组织(IMF)所主办Jacques Polack年度研究会议的小组讨论活动中，就“大衰退后的政策变革”主题发表演说(2000)；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯参加小组讨论(1445)。

挪威波斯格伦--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演说。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

加拿大奥沙华--加拿大央行总裁波洛兹将发表演说(0035)。

11月6日(日)

--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会公开听证会中，就宏观审慎框架发表演说(0915)。

慕尼黑--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表演说(1600)。

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)在比利时金融论坛发表演讲(1045)。

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1400)。

11月8日(二)

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯为一项讨论活动焦点，主题为当前经济情势及货币政策(1245)，埃文斯参与活动讨论(1720)。

香港--澳洲央行国际部主管Chris Ryan在第七届泛亚监管峰会发表演说。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于哈利法克斯当地一项活动中发表演说(1605)。

东京--日本央行理事桑原茂裕在第二届金融科技论坛上发表演说。

11月9日(三)

曼谷--泰国央行公布货币政策会议记录(0730)。

美国欧克莱尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)将担任经济展望午餐会的特邀嘉宾(1830)。

布鲁塞尔--欧盟执委会公布秋季经济预测(1000)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在2016年ECMI会议上发言，主题为“欧洲资本市场兴盛的政策组合为何？”(0800)。

东京--日本央行公布10-11月政策会议的意见摘要(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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