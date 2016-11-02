建信期货：中国期指多方逢高离场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
昨日市场做多氛围回升，沪深两市指数不断抬升，最终上证上证综指收涨0.71%，报3,122.44点，深成指收涨0.86%，报10,796.14，两市成交量较前一交易有所增加。两市指数均突破5日均线阻力，市场呈触底反弹态势，盘中热点板块轮番启动，建材、建筑、农林牧渔、机械、房地产涨幅居前。期指所有合约均收涨，其中IC合约涨幅居前，主力合约相较现货合约贴水幅度处于低位，IF、IC、IH主力合约基差分别为-17.85、-9.68、-42.95，无套利空间。
综合来看，虽然周二市场触底反弹，但依然没有点燃多方进场愿望，反而以逢高减仓为主，投资者对后市态度偏谨慎。本周金融市场将迎来“超级周”，建议谨慎操作。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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