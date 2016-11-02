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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:35 BJT

建信期货：中国期指多方逢高离场

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

昨日市场做多氛围回升，沪深两市指数不断抬升，最终上证上证综指收涨0.71%，报3,122.44点，深成指收涨0.86%，报10,796.14，两市成交量较前一交易有所增加。两市指数均突破5日均线阻力，市场呈触底反弹态势，盘中热点板块轮番启动，建材、建筑、农林牧渔、机械、房地产涨幅居前。期指所有合约均收涨，其中IC合约涨幅居前，主力合约相较现货合约贴水幅度处于低位，IF、IC、IH主力合约基差分别为-17.85、-9.68、-42.95，无套利空间。

　　综合来看，虽然周二市场触底反弹，但依然没有点燃多方进场愿望，反而以逢高减仓为主，投资者对后市态度偏谨慎。本周金融市场将迎来“超级周”，建议谨慎操作。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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