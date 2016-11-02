期货日报：供应紧张，沪锌或进一步走强

10月末锌价结束高位震荡格局，再度开启强势攀升格局，近日更是一举突破20,000元/吨，触及近五年以来的新高，全年涨幅超过60%。近1年以来，锌价上涨的逻辑也较为通畅，即原料短缺且缺口无法随着锌价上涨而提供更多供应量。因而从该逻辑的角度来考量，我们认为，锌价还有上涨的空间。

总体来看，支撑锌价继续上涨的逻辑仍旧存在，境外矿山重启以及扩产增量需要明年（甚至下半年）才能实际体现，远水难解近渴。在加工费持续走低的情况下，国内冶炼企业逐步压缩锌锭产出，而在未来消费保持良好的情况下，缺口终于开始由原料端传导至库存去化。我们仍看好锌价，预计沪锌主力合约核心运行区域在19,500—20,500元/吨，考虑到资金对于锌的配置需求，锌价或进一步走强。(完)