期货日报：供应紧张，沪锌或进一步走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
10月末锌价结束高位震荡格局，再度开启强势攀升格局，近日更是一举突破20,000元/吨，触及近五年以来的新高，全年涨幅超过60%。近1年以来，锌价上涨的逻辑也较为通畅，即原料短缺且缺口无法随着锌价上涨而提供更多供应量。因而从该逻辑的角度来考量，我们认为，锌价还有上涨的空间。
总体来看，支撑锌价继续上涨的逻辑仍旧存在，境外矿山重启以及扩产增量需要明年（甚至下半年）才能实际体现，远水难解近渴。在加工费持续走低的情况下，国内冶炼企业逐步压缩锌锭产出，而在未来消费保持良好的情况下，缺口终于开始由原料端传导至库存去化。我们仍看好锌价，预计沪锌主力合约核心运行区域在19,500—20,500元/吨，考虑到资金对于锌的配置需求，锌价或进一步走强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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