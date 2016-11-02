方正中期：郑棉尚不具备大涨条件

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
近期，郑棉临近14,500元/吨一带支撑后再度反弹，表现仍偏强。主要原因是棉花尚未大量集中上市、供需趋紧形势暂未根本改变，棉花现货因成本偏高尚表现坚挺，美棉出口强劲暂时顶住供应恢复的压力。但我们预计前期支撑题材后续难持续。随着新棉陆续上市增加供应，国内外供需会呈现阶段性宽松。
整体来看，短期市场仍相对偏强，但预计难有大涨，随着新棉上市的增加，市场供需宽松，棉价或面临一定程度的调整，而后续国储拍卖开始前后到有效增加供应之前的一段时间，市场供需预期存有趋紧阶段，届时市场可能存在回升预期。操作上，短期反弹对待，关注前高表现，不上破则调整基本可确立，逢高沽空为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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