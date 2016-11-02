《香港报摘》--信报11月2日

**头版头条**

--渣打集团 截至9月底止季度虽转亏为盈，但仍逊于市场预期，集团同时披露旗下渣打证券香港因在2009年担任首次公开招股的联席保荐人而要接受香港证监会调查；该股在伦敦的股价一度急插7.2%。

**其他**

--据英国Sky News引述知情人士透露，恒大 正洽购英国高档建筑商CALA Homes，交易总值或接近7亿英镑。另外，恒大已增持万科 A股至7%。

--为确保深港通顺利启动，深圳证券交易所公布，与中国结算深圳分公司、香港联交所及香港结算，已定于本月5至6日进行测试。

--网信集团旗下中国信贷 公布计划斥资8亿元人民币向神州数字 收购从事网络金融平台业务的LEYU的48%股权。

--中国联通 发出通告，因工作职务变动，张钧安及熊昱不再担任公司高级副总裁职务，张钧安同时辞去公司执行董事职务；但内地传媒引述消息人士报导，张、熊二人被“内定双开”。(完)

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