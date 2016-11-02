《香港报摘》--信报11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--渣打集团 截至9月底止季度虽转亏为盈，但仍逊于市场预期，集团同时披露旗下渣打证券香港因在2009年担任首次公开招股的联席保荐人而要接受香港证监会调查；该股在伦敦的股价一度急插7.2%。
**其他**
--据英国Sky News引述知情人士透露，恒大 正洽购英国高档建筑商CALA Homes，交易总值或接近7亿英镑。另外，恒大已增持万科 A股至7%。
--为确保深港通顺利启动，深圳证券交易所公布，与中国结算深圳分公司、香港联交所及香港结算，已定于本月5至6日进行测试。
--网信集团旗下中国信贷 公布计划斥资8亿元人民币向神州数字 收购从事网络金融平台业务的LEYU的48%股权。
--中国联通 发出通告，因工作职务变动，张钧安及熊昱不再担任公司高级副总裁职务，张钧安同时辞去公司执行董事职务；但内地传媒引述消息人士报导，张、熊二人被“内定双开”。(完)
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。