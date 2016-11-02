期货日报：上海螺纹钢期货盘整等待指引

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
预计后期钢市供应和需求皆下滑，其中需求方面的下滑主要集中在房地产行业的用钢上，相比之下，基于汽车产销两旺以及政策年末到期的实际情况，预计汽车行业的用钢需求仍能继续保持增长。整体上，钢材供需维持相对平衡状态，钢价将延续震荡走势。
由于9月以来黑色金属板块的走势受原料端尤其是煤焦影响明显，因此建议短周期震荡操作更多跟随煤焦价格变动而同步进行。套利方面，基于钢材下游需求行业的表现分化，11月板材强、建筑材弱仍是大概率事件，由于目前螺纹钢热轧价差已经处于相对高位，因此不建议继续在高价差位置介入，建议稳健操作逢价差收敛后介入。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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