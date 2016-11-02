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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:38 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

11月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二
收市价的比较.(1美元=7.7554港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收低105.32点，或0.58%，报18,037.1
点。因对下周美国大选的担忧日益加深，美国升息前景也对股市施压。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            127.100  1.29     19008     9.857         -1.34
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            9.330    -0.96    9088      2.894         0.14
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            57.010   -0.73    224565    88.423        -0.70
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.410   0.49     113592    19.248        -1.80
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.800   1.58     52684     5.335         -1.20
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            73.850   1.97     25741     5.727         -1.26
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            37.500   -0.35    2193408   58.163        -0.49
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            51.750   0.39     8075      4.013         -1.15
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.620   -0.85    60748     9.011         -1.41
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.600    2.43     5866      5.894         -1.44
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.460   -0.65    9770      4.742         -1.00
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            27.790   -1.07    1255      4.310         -1.14
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.350   -1.15    3132      3.466         0.19
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.460    6.95     81589     1.002         -0.80
           >                                                             
    
    （完）

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