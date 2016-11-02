《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
11月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二 收市价的比较.(1美元=7.7554港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低105.32点，或0.58%，报18,037.1 点。因对下周美国大选的担忧日益加深，美国升息前景也对股市施压。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.100 1.29 19008 9.857 -1.34 > 中国铝业 <2600.HK 9.330 -0.96 9088 2.894 0.14 > 中国移动 <0941.HK 57.010 -0.73 224565 88.423 -0.70 > 中国人寿 <2628.HK 12.410 0.49 113592 19.248 -1.80 > 中石油 <0857.HK 68.800 1.58 52684 5.335 -1.20 > 中石化 <0386.HK 73.850 1.97 25741 5.727 -1.26 > 汇丰控股 <0005.HK 37.500 -0.35 2193408 58.163 -0.49 > 中电信 <0728.HK 51.750 0.39 8075 4.013 -1.15 > 中国联通 <0762.HK 11.620 -0.85 60748 9.011 -1.41 > 兖州煤业 <1171.HK 7.600 2.43 5866 5.894 -1.44 > 华能国际 <0902.HK 24.460 -0.65 9770 4.742 -1.00 > 南方航空 <1055.HK 27.790 -1.07 1255 4.310 -1.14 > 东方航空 <0670.HK 22.350 -1.15 3132 3.466 0.19 > 中芯国际 <0981.HK 6.460 6.95 81589 1.002 -0.80 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。