东证期货：沪铜变盘时点来临

近期，铜价走势较前期明显转强，上周沪铜主力合约期价涨幅一度达到3%，从10月31日盘面来看，铜价继续上涨动能已略显不足。宏观方面，美元振荡走强、全球宽松预期边际上减弱将继续施压铜价。基本面方面，尽管短期需求改善预期开始带动库存去化加速，但可持续性仍然存疑。中长期来看，铜基本面存在进一步走弱的可能，短期需求改善预期一旦落空，全球铜显性库存或重回升势。本轮铜价上涨行情已接近尾声，中期做空机会将逐渐凸显。

这一波铜价上涨正在接近尾声。目前在资金驱动下，铜价与基本面的背离正在不断扩大。年末市场重心回归基本面的可能性较大，铜价也将迎来一波较大的回调。操作上，建议投资者以逢高沽空为主，沪铜主力合约可在39000元/吨之上适量布局空单。(完)