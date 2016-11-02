东证期货：沪铜变盘时点来临

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
近期，铜价走势较前期明显转强，上周沪铜主力合约期价涨幅一度达到3%，从10月31日盘面来看，铜价继续上涨动能已略显不足。宏观方面，美元振荡走强、全球宽松预期边际上减弱将继续施压铜价。基本面方面，尽管短期需求改善预期开始带动库存去化加速，但可持续性仍然存疑。中长期来看，铜基本面存在进一步走弱的可能，短期需求改善预期一旦落空，全球铜显性库存或重回升势。本轮铜价上涨行情已接近尾声，中期做空机会将逐渐凸显。
这一波铜价上涨正在接近尾声。目前在资金驱动下，铜价与基本面的背离正在不断扩大。年末市场重心回归基本面的可能性较大，铜价也将迎来一波较大的回调。操作上，建议投资者以逢高沽空为主，沪铜主力合约可在39000元/吨之上适量布局空单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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