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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:42 BJT

期货日报：沪胶多空势均力敌

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

经历上周的反弹，本周沪胶期货1701合约转入多空势均力敌的状态，期价继续走高缺乏动力，但回落亦空间有限，最终在14000—14500元/吨的区间内窄幅整理。

　　沪胶1701合约期价再度站上14000元/吨的平台后，多方继续推升的信心已然不足，内部分歧开始加大，空头打压的力度虽不强，但阻止价格继续上行的态度却较为坚定。预计后市沪胶多空势均力敌，期价转入区间振荡模式。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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