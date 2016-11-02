期货日报：沪胶多空势均力敌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
经历上周的反弹，本周沪胶期货1701合约转入多空势均力敌的状态，期价继续走高缺乏动力，但回落亦空间有限，最终在14000—14500元/吨的区间内窄幅整理。
沪胶1701合约期价再度站上14000元/吨的平台后，多方继续推升的信心已然不足，内部分歧开始加大，空头打压的力度虽不强，但阻止价格继续上行的态度却较为坚定。预计后市沪胶多空势均力敌，期价转入区间振荡模式。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。