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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:55 BJT

《全球汇市》美元处于守势，美国大选令投资者神经紧绷

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1053  1.1053  +0.00  +1.78  1.0860
    美元/日圆            104.09  104.12  -0.03 -13.47  120.30
    欧元/日圆         115.05  115.12  -0.06 -11.82  130.47
    美元/瑞郎            0.9748  0.9752  -0.04  -2.70  1.0018
    英镑/美元            1.2238  1.2241  -0.02 -16.96  1.4738
    美元/加元            1.3388  1.3388  +0.00  -3.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7718  6.7725  -0.01  +3.10  6.5680
    澳元/美元            0.7648  0.7649  -0.01  +5.13  0.7275
    新西兰元/美元        0.7211  0.7182  +0.40  +5.66  0.6825
    澳元/日圆         79.600  79.660  -0.08  -9.15  87.620
    新西兰元/日圆     75.020  74.800  +0.29  -8.49  81.980
    英镑/日圆         127.40  127.50  -0.08 -28.11  177.22
    澳元/新西兰元     1.0602  1.0646  -0.41  -0.58  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/戴素萍/张涛/王琛；审校 杜明霞/王兴亚/白云/徐文焰)

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